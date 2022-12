Ovečkin števec golov v ligi NHL premaknil na številko 796

Edmonton/Washington, 10. decembra - Ruski zvezdnik ledenih ploskev Aleksander Ovečkin je v petek v Capital One Areni v prestolnici ZDA dosegel svoj 796. gol v severnoameriški hokejski ligi in pomagal domači ekipi Washington Capitals premagati Seattle Kraken s 4:1.

Kapetan prestolnikov je Washington popeljal k tretji zaporedni zmagi. Washington v zgoščeni metropolitanski skupini na vzhodu zaseda šesto mesto s 30 točkami, za vodilno ekipo divizije New Jersey Devils zaostaja za 13 točk.

Sedemintridesetletni Moskovčan je svoj 796. gol v ligi NHL zadel zgolj štiri sekunde pred koncem tekme v nebranjeno mrežo. Od Gordieja Howa, ki je drugi na lestvici lige NHL z 801 zadetki, ga loči zgolj pet golov. Na vrhu je sicer sloviti Wayne Gretzky z 894 zadetki.

Ovečkin je na zadnjih dveh tekmah dosegel tri gole v nebranjeno mrežo. Takšnih golov je dosegel že 52. v svoji karieri v NHL, zaostaja le za Gretzkyjem, ki je tovrstnih golov zbral 56.

"Mislim, da smo vsi nekoliko presenečeni, da ima v svoji karieri le 52 golov v nebranjeno mrežo," je dejal napadalec Capitals Lars Eller. "Zdelo se mi je, kot da jih ima več. Strelci golov dosegajo gole na veliko načinov in moraš biti ob pravem času na pravem mestu. Torej, vesel sem zanj."

Eller, Anthony Mantha in Marcus Johansson so prav tako zadeli za domače, Charlie Lindgren pa je zbral 25 obramb, od tega 14 v tretji tretjini za Capitals, ki so prvič v tej sezoni dosegli tri zmage po vrsti.

"Zdi se, kot da smo zadnje tri tekme igrali neverjeten hokej," je dejal Lindgren. "Iskreno povedano, mislim, da je bilo vse leto zabavno igrati za to ekipo, toda še posebej zadnjih nekaj tekem smo igrali neverjetno. Ne morem pa biti zadovoljen, moramo nadaljevati z delom."

Adam Larsson je zadel za hokejiste Kraken, ki so po nizu sedmih zmag izgubili trikrat po vrsti. Philipp Grubauer je zbral 34 obramb.

Vse bolj napeto je tudi v pacifiški skupini, kamor sodijo Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Ekipa Vegas Golden Knights po zmagi po podaljšku nad Philadelphia Flyers z 2:1 v svojih rokah trdno drži prvo mesto skupine in zahoda. Las Vegas ima 41 točk. Seattle je drugi s 33 točkami, le točko manj imata kanadski Edmonton in kralji iz Los Angelesa.

Hokejisti Edmonton Oilers so prišli do druge zmage po vrsti, potem ko so s 5:2 ugnali Minnesota Wild 5:2.

Ryan Nugent-Hopkins je dosegel gol in dve asistenci za naftarje. Connor McDavid in Leon Draisaitl sta dosegla po gol in podajo. Derek Ryan in Kailer Yamamoto sta tudi zadela za naftarje, ki so zmagali na šestih od zadnjih osmih tekmah. Vratar Stuart Skinner je zbral 42 obramb.

"Vsak večer je nova tekma. Želeli smo dati vse od sebe," je dejal Nugent-Hopkins. "Potrebovali smo dober začetek, oni so dobra ekipa. Na splošno je bil to eden naših najboljših 60-minutnih nastopov."

McDavid je niz zadetkov podaljšal na sedem tekem. Dosegel je svoj 25. gol v sezoni. McDavid je trenutno vodilni v ligi po številu golov, asistenc (29) in točk (54).

Vodilna zasedba vzhoda in lige NHL Boston Bruins je doživela presenetljivi poraz. Od Bostona, ki si vrh lestvice deli z New Jersey Devils, so bili boljši hokejisti Arizona Coyotes s 4:3. Zasedba iz Arizone je prekinila niz 19 porazov proti Bostonu.

To je bil drugi najdaljši niz zmag proti enemu nasprotniku v zgodovini NHL. Canadiens so v letih 1974-78 proti Capitalsom zmagali 23 tekem zaporedoma. Kojoti so sicer prvič po 3. novembru igrali v Mullett Areni v Tempeju.