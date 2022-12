Na Wall Streetu slab trgovalni teden

New York, 10. decembra - Osrednji newyorški borzni indeksi so kljub poročilu ministrstva za delo o umirjanju inflacije teden sklenili s padci. Vlagatelji menijo, da se inflacija ne umirja dovolj hitro in se bojijo nadaljevanja zviševanja obrestnih mer po zadnjem letošnjem zasedanju Odbora za odprti trg Federal Reserve prihodnji teden.