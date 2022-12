Barcelona, 9. decembra - Košarkarji Barcelone so doživeli nepričakovan poraz. Na domačem parketu so izgubili z Asvelom s 74:75. Katalonci so prekinili serijo petih domačih zmag, Francozi pa so po petih zaporednih porazih dosegli skupno četrto zmago v dvanajstih nastopih.