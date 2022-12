Voditelji Med9, med njimi Golob, za dogovor o omejitvi cen plina

Alicante, 9. decembra - Voditelji devetih sredozemskih članic EU Med9, med njimi slovenski premier Robert Golob, so na današnjem vrhu v španskem Alicanteju govorili predvsem o zagotavljanju energetske varnosti in se pri tem strinjali, da je treba omejiti ceno plina. Golob je izpostavil pomen solidarnosti in pozval k evropskem dogovoru glede nerazumnih cen plina.