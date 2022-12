Zdravstveni ministri EU za ustavitev dobav cepiva proti covidu z januarjem

Bruselj, 9. decembra - Ministri za zdravje članic EU so se na današnjem zasedanju v Bruslju zavzeli za ustavitev dobav cepiva proti covidu-19 z januarjem 2023, je po zasedanju pojasnil slovenski minister Danijel Bešič Loredan. O tem se bo zdaj z dobavitelji pogajala Evropska komisija. Ministri so se zavzeli, da bi dobave ustavili do spremembe obstoječih pogodb.