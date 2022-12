Odhajata nadzornika Zavarovalnice Triglav Bračko in Kavčič

Ljubljana, 9. decembra - Člana nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav Branko Bračko in Peter Kavčič sta družbo danes obvestila o nepreklicnem odstopu. Na položaju bosta sicer ostala do redne letne skupščine delničarjev, vendar najpozneje do 30. junija prihodnje leto, so sporočili iz zavarovalnice.