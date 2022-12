Izhodišča za prenovo plačnega sistema javnega sektorja naj bi vlada sprejemala na eni prvih sej v novem letu

Ljubljana, 9. decembra - Na ministrstvu za javno upravo pojasnjujejo, da bo vlada izhodišča za prenovo plačnega sistema javnega sektorja obravnavala in sprejela na eni prvih sej v novem letu. Zatem jih bo predstavila sindikatom, v januarju načrtuje tudi več javnih posvetov na to temo. Iz sindikatov so namreč vlado danes pozvali k uresničitvi danih zavez.