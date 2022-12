Vsi kandidati za predsednika OKS optimistični glede razpleta volitev

Ljubljana, 9. decembra - Tomaž Barada, Franjo Bobinac in Janez Sodržnik se bodo 16. decembra na skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije potegovali za mesto predsednika. Danes so svoja stališča predstavili na soočenju Slovenske tiskovne agencije, vsak pa je prepričan, da bo naslednji teden prav on novi prvi mož oziroma novi "glavni trener" slovenskega športa.