Danes bosta znana še druga polfinalista nogometnega SP

Ljubljana, 10. decembra - Potem ko sta si v petek polfinale nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju priigrali Hrvaška in Argentina, bosta danes znana še preostala polfinalista. Na tretji četrtfinalni tekmi se bosta ob 16. uri v Dohi merila Maroko in Portugalska, na četrti pa ob 20. uri pa v Al Koru Francija in Anglija.