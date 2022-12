DZ potrdil novelo zakona o divjadi in lovstvu

Ljubljana, 9. decembra - Poslanci so danes s 50 glasovi za in 24 proti sprejeli novelo zakona o divjadi in lovstvu, katere namen je ohranitev lovišča s posebnim namenom Prodi Razor tudi po 1. januarju 2023. Spremembe zakona so podprli v koalicijskih poslanskih skupinah, proti pa sta bili opozicijski NSi in SDS.