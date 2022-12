Kaunas zadovoljen z bilanco Evropske prestolnice kulture

Kaunas, 11. decembra - V drugem največjem litovskem mestu Kaunas so s skoraj 3000 prireditvami, pozitivnem odzivu obiskovalcev in medijev ter več turistov kot v času pred pandemijo covida-19 zadovoljni z bilanco Evropske prestolnice kulture. Projekt lahko označimo za zgodbo o uspehu, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa prepričani organizatorji.