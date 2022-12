Italijanska unija pozdravlja vstop Hrvaške v schengen

Koper/Reka, 9. decembra - Italijanska unija (IU), osrednja organizacija Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem, je danes izrazila zadovoljstvo nad vstopom Hrvaške v schengen s 1. januarjem. Kot so poudarili v izjavi za javnost, jih še posebej veseli, da bo "odpravljena nenaravna meja, ki je desetletja delila Istro" ter povzročala stiske in delitve.

"Meje, ki ločujejo Hrvaško od EU, bodo s tem končno padle in omogočeno bo prosto gibanje oseb med Hrvaško, Slovenijo, Italijo in celotno EU," so sporočili iz IU in izpostavili, da so vedno podpirali vstop Slovenije in Hrvaške v EU in razvoj sodelovanja s sosednjimi državami.

"Meji na reki Dragonji smo vedno odločno nasprotovali, v zadnjem obdobju smo bili zlasti proti postavitvi bodeče žice na slovensko-hrvaški meji ter omejevanju prostega gibanja prebivalstva v času pandemije koronavirusa, pri čemer pa smo se zavedali posebnosti in težavnosti trenutka, zaradi katerega so državne ustanove sprejele takšne zelo restriktivne ukrepe," so še dodali v pisni izjavi.

Padec meje bo za celotno italijansko skupnost velika pridobitev, sporoča IU. "Istra bo tako spet postala enotna regija, v kateri bo po desetletjih ponovno omogočeno prosto gibanje na območju naše avtohtone poselitve, ki je bilo tu prisotno že stoletja in je sobivalo v znamenju različnih jezikov, kultur, etničnih in narodnostnih skupnosti".

Notranji ministri EU so v četrtek v Bruslju potrdili vstop Hrvaške v schengensko območje s 1. januarjem 2023, Bolgarija in Romunija medtem ostajata zunaj. Slovenija je ob pridružitvi Hrvaške sicer podala enostransko izjavo, v kateri poudarja, da je meja med državama določena z arbitražno razsodbo.