Občina Ravne na Koroškem z dvema podžupanoma

Ravne na Koroškem, 9. decembra - Po sredini ustanovni seji novega občinskega sveta je župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen, ki na letošnjih lokalnih volitvah ni imel protikandidatov, na današnji novinarski konferenci predstavil podžupana, ki ju je izbral in imenoval. To sta izvoljeni svetnik z Liste Rožen Peter Stočko in svetnik iz vrst SD Andrej Erjavec.