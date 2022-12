Anže Lanišek v Titiseeju do tretje zmage v karieri

Titisee-Neustadt, 9. decembra - Najboljši slovenski smučarski skakalec to zimo Anže Lanišek (272,8 točke) je v nemškem Titisee-Neustadtu ugnal vso konkurenco in osvojil svojo tretjo zmago v svetovnem pokalu. Na drugo mesto se je s petega po prvi seriji prebil najboljši skakalec to sezono Poljak Dawid Kubacki (271,5), tretji je bil Nemec Karl Geiger (269,2).