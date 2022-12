Okrasna drevesca iz slovenskih gozdov letos z roza nalepko

Ljubljana, 9. decembra - Posekana drevesca iz slovenskih gozdov ali nasadov na kmetijskih površinah, namenjena za okras v božično-novoletnem prazničnem obdobju, morajo biti med prevozi in prodajo letos označena z roza nalepko Zavoda za gozdove Slovenije in z letnico 2022, so sporočili s kmetijskega ministrstva.