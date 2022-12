Ustavno sodišče: Zakonske določbe o obdelavi podatkov o letalskih potnikih (PNR) niso neustavne

Ljubljana, 9. decembra - Ustavno sodišče je odločilo, da določba zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki se nanaša na obdelavo podatkov o letalskih potnikih (PNR) za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj, ni v neskladju z ustavo. Ureditev je izpodbijal Varuh človekovih pravic.