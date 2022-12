Pred mednarodnim dnevom človekovih pravic več kot 20 slovenskih organizacij podpisalo Listino raznolikosti Slovenija

Ljubljana, 9. decembra - Pred mednarodnim dnevom človekovih pravic, ki ga obeležujemo v soboto, je na letošnjem slavnostnem dogodku več kot 20 slovenskih organizacij podpisalo Listino raznolikosti Slovenija. S tem so se zavezali k preprečevanju vseh oblik diskriminacije na delu in k oblikovanju politike raznolikosti, ki promovira enake možnosti, vključenost in raznolikost.