Čez dan in zvečer pričakovati naraščanje rek v večjem delu države

Ljubljana, 9. decembra - Slovenske reke bodo čez dan in predvsem zvečer v večjem delu države naraščale. Zaradi predhodne velike vodnatosti in krajevnih intenzivnih padavin bodo močneje narasle reke na Dolenjskem in Notranjskem ter drugod v južni in osrednji Sloveniji. Lahko se tudi razlijejo na običajnih poplavnih površinah, so opozorili na Arsu.