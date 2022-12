EU in Čile z dogovorom o okrepljenem političnem in trgovinskem sodelovanju

Bruselj, 9. decembra - Evropska unija in Čile sta danes zaključila pogajanja o okrepljenem političnem in trgovinskem sodelovanju. Kot so zapisali na Evropski komisiji, bosta EU in Čile okrepila politični dialog ter poglobila sodelovanje na področju trgovine in naložb. Sporazum bosta morali strani zdaj uradno potrditi.