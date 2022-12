Silvestrovo tudi letos mogoče preživeti v teatru ali kinu

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 10. decembra - Tudi letos bodo večje gledališke hiše in kinodvorane po Sloveniji ponudile silvestrske predstave. Najbolj pestro bo v Ljubljani, program med drugim pripravljajo v ljubljanski Drami, MGL, v ljubljanski Operi ter v Cankarjevem domu. Vstopnice za večino prireditev so še na voljo, za predstavi na Velikem odru Drame in Mali sceni MGL pa so že pošle.