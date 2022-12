Moskva: Odnosi med Rusijo in ZDA kljub izmenjavi zapornikov še vedno v krizi

Moskva, 9. decembra - Vezi in odnosi med Rusijo in ZDA so kljub nedavni izmenjavi zapornikov, v okviru katere se je v ZDA v zameno za ruskega trgovca z orožjem Viktorja Buta vrnila košarkarica Brittney Griner, še vedno v krizi, so danes sporočili iz Moskve. Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova so odnosi med državama "še vedno v žalostnem stanju".