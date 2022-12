Prebivalci Južne Koreje se bodo na papirju pomladili

Seul, 9. decembra - V Južni Koreji so sprejeli vrsto zakonov za opustitev tradicionalnega sistema izračunavanja starosti, splošno znanega kot "korejska starost", po katerem so ljudje ob rojstvu stari eno leto, starost pa se jim za eno leto poveča z vsakim 1. januarjem in ne z rojstnim dnem. Od junija 2023 bo v veljavi običajni mednarodni sistem računanja starosti.