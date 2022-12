Metropolitanska opera tarča kibernetskega napada

New York, 10. decembra - Metropolitanska opera je bila ob koncu tedna tarča kibernetskega napada, ki je onemogočil delovanje njene spletne strani, blagajne in klicnega centra v New Yorku. Prestižna ustanova je ob tem sporočila, da so se težave s spletnim omrežjem začele v torek. Dodali so, da program predstav poteka nemoteno.