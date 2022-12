Na Voglu, Kopah in Mariborskem Pohorju začetek smučarske sezone

Bohinj/Šmartno pri Slovenj Gradcu, 9. decembra - Na nekaterih slovenskih smučiščih se danes začenja smučarska sezona. Na Voglu odpirajo štirisedežnici Orlove glave in Brunarica ter otroški poligon, na Kopah proge Pungart 1 in 2, Sedlo, Mala kopa in Ciciban, ob tem pa štirisedežnico Pungart in vlečnico Sedlo, na Mariborskem Pohorju pa delujejo Pohorska vzpenjača, otroški trak in več vlečnic.