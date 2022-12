Zaradi nameščanja novega nadvoza čez vikend popolne zapore dela severne ljubljanske obvoznice

Ljubljana, 9. decembra - Zaradi nameščanja novega nadvoza v okviru projekta rekonstrukcije izvoza na Leskovškovo cesto, ki s severne ljubljanske obvoznice vodi na območje BTC, bo ta konec tedna v nočnih in dopoldanskih urah prišlo do popolnih zapor obvoznice med Zadobrovo in Tomačevim.

Na severni obvoznici bodo tako popolne zapore med Zadobrovo in Tomačevim ter na različnih krakih v razcepu Zadobrova v noči na soboto med 22. in 7. uro ter od 22. ure v soboto do 13. ure v nedeljo.

Na tem delu hitre ceste okoli prestolnice potekata dva projekta. Dars kot investitor tako izvaja zaključne faze rekonstrukcije avtocestnega priključka na Leskovškovo cesto, slednjo pa ob tem prenavlja Mestna občina Ljubljana. Gre za enega od projektov za izboljšanje prometnih tokov na območju ljubljanskega poslovno-trgovskega središča BTC.

Projekt vključuje gradnjo novega nadvoza ob obstoječem nadvozu, rekonstrukcijo in razširitev obstoječega nadvoza, gradnjo krožnih križišč, širitev obstoječih in gradnjo dodatnih izvozov in dovozov na severno obvoznico ter ureditev podhoda za pešce in kolesarje v okviru Poti spomina in tovarištva, ki poteka po tem delu.

Ta konec tedna se bo tako po napovedih začelo nameščanje novega nadvoza.

Obenem pa poteka še obnova cestišča na odseku hitre ceste Zadobrova-Šmartinska-Tomačevo, torej na tistem delu severne obvoznice, ki v zadnjih letih še ni bil obnovljen. Obnova poteka v več fazah in naj bi bila zaključena do prihodnjega poletja.