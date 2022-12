Vreme: oblačno in deževno

Ljubljana, 9. decembra - Danes bo oblačno in deževno, meja sneženja bo med 1300 in 1700 metri, predvsem v Zgornjesavski dolini lahko sneži do doline. Ob morju bo dopoldne pihal jugo. Zvečer bodo padavine prehodno ponehale, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo v severni in severovzhodni Sloveniji od 2 do 5, drugod od 6 do 11, ob morju do 14 stopinj Celzija.

V soboto bo oblačno, padavine se bodo čez dan znova okrepile. Hladilo se bo. Meja sneženja se bo pričela spuščati. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem popoldne burja. Zvečer ali v noči na nedeljo se bo meja sneženja spustila do nižin. Temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo čez dan bodo padavine ponehale. Na Primorskem bo še pihala burja. V ponedeljek se bo deloma zjasnilo. Jutro bo mrzlo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. V višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnim vetrom vlažen in toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno s padavinami. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo.

V soboto bo oblačno, čez dan se bodo padavine od juga postopno razširile nad vse sosednje pokrajine. Hladilo se bo. Meja sneženja se bo spuščala. Zapihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu burja.

Danes bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Kazala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, utrujenostjo in potrtostjo. V noči na soboto bo vremenska obremenitev prehodno nekoliko oslabela in se spet povečala v soboto popoldne.