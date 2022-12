Pahor in Van der Bellen za uresničevanje pravic slovenske manjšine v Avstriji

Ljubljana, 9. decembra - Slovenski in avstrijski predsednik Borut Pahor in Alexander van der Bellen sta danes po pogovorih v Ljubljani izpostavila odlične odnose med državama in tudi osebne prijateljske odnose. Sta se pa strinjala, da bi Avstrija morala narediti več glede uresničevanja pravic slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem.