Izidi smučarskega teka v Beitostoelnu

* Izidi, sprint, prosto: - ženske: 1. Nadine Fähndrich (Švi) 2:57,31 2. Lotta Udnes Weng (Nor) +0,93 3. Johanna Matintalo (Fin) 1,42 ... - izpadli v kvalifikacijah: 31. Eva Urevc (Slo) 58. Anita Klemenčič (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (7/32): 1. Tiril Udnes Weng (Nor) 618 točk 2. Frida Karlsson (Šve) 498 3. Jessie Diggins (ZDA) 463 ... 32. Eva Urevc (Slo) 162 81. Anja Mandeljc (Slo) 19 - moški: 1. Richard Jouve (Fra) 2:36,37 2. Simone Mocellini (Ita) +0,30 3. Calle Halfvarsson (Šve) 0,51 ... - izpadel v kvalifikacijah: 33. Miha Šimenc (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (7/32): 1. Paal Golberg (Nor) 656 točk 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 430 3. Federico Pellegrino (Ita) 398 ... 96. Miha Šimenc (Slo) 36 121. Vili Črv (Slo) 7