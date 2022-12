Singapur, 9. decembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. S tem so uspele nadoknaditi nekaj izgub, ki so jih ustvarile v začetku tedna. Trgovci se ob znakih upočasnjevanja svetovne gospodarske rasti bojijo, da se bo povpraševanje po nafti začelo zniževati, poroča nemška tiskovna agencija dpa.