Čančarjev Denver po trojki Murrayja do zmage proti Portlandu

Portland, 9. decembra - Košarkarji Denver Nuggets so v severnoameriški ligi NBA zmagali proti Portland Trail Blazers s 121:120 in prekinili niz treh zaporednih porazov. Odločilno trojko je sekundo pred koncem zadel Jamal Murray. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je na parketu prebil 6:34 minute, v statistiko pa vpisal en skok in dve podaji.