Novinarji New York Timesa v četrtek stavkali

New York, 9. decembra - Po neuspešnih pogajanjih z vodstvom o novi kolektivni pogodbi so se novinarji in drugi zaposleni pri časopisu New York Times v četrtek odločili za 24-urno stavko, ki so jo prekinili danes. Delavci medija, ki mu gre finančno v zadnjem času presenetljivo dobro, zahtevajo večji delež tudi zase.