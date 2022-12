Zagovorniki duševnih bolnikov proti njihovemu odstranjevanju z ulic New Yorka

New York, 9. decembra - Kljub številnim odmevnim napadom duševno bolnih oseb na prebivalce New Yorka, pri čemer se jih je več končalo tudi s smrtjo žrtve, so organizacije za zaščito njihovih pravic vložile tožbo proti načrtu newyorškega župana Erica Adamsa, da se jih umakne z ulic in pošlje na zdravljenje na račun davkoplačevalcev.