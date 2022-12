Newyorške borze končale v zelenih številkah

New York, 8. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo. Na trgu so sicer še vedno opazne skrbi o možnosti recesije, vlagatelje pa skrbi tudi morebitno nadaljnje zaostrovanje monetarne politike ameriške centralne banke Federal Reserve, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.