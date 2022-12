Obrtnik in podjetnik leta sta Leon Kranjc in Ivan Cajzek

Brdo pri Kranju, 8. decembra - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je za obrtnika leta 2022 danes razglasila Leona Kranjca iz podjetja Klin, podjetnik leta pa je postal Ivan Cajzek iz podjetja GIC Gradnje. Priznanji, ki so ju podelili na slovesnosti na Brdu pri Kranju, vsako leto podelijo obrtniku in podjetniku, ki predstavljata vzor odličnosti in kakovosti poslovanja.