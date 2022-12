SD: Pričakujemo, da se bo v bodoče z vso resnostjo upoštevalo neodvisnosti posameznih organov

Ljubljana, 8. decembra - V SD so po sporu med premierjem Robertom Golobom in notranjo ministrico Tatjana Bobnar, ki je napovedala svoj odstop, izrazili pričakovanje, da se bo v bodoče z vso resnostjo upoštevalo pristojnosti in neodvisnost posameznih organov. Pričakujejo tudi, da bo poskrbljeno za način komunikacije, ki ga ne bo moč razumeti kot politični pritisk.