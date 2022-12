Vreme: Oblačno

V petek bo oblačno in deževno, meja sneženja bo med 1300 in 1700 metri, le v Zgornjesavski dolini lahko predvsem dopoldne sneži do doline. Ob morju bo dopoldne pihal jugo. Zvečer bodo padavine prehodno ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo v severni in severovzhodni Sloveniji od 2 do 5, drugod od 6 do 11, ob morju do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo oblačno, padavine se bodo čez dan znova okrepile. Meja sneženja se bo pričela spuščati. Na Primorskem bo popoldne zapihala burja. V soboto zvečer ali v noči na nedeljo se bo meja sneženja spustila do nižin. Padavine bodo v nedeljo čez dan ponehale. Na Primorskem bo še pihala burja. V ponedeljek se bo deloma zjasnilo. Jutro bo mrzlo.

Vremenska slika: Nad jugozahodno Evropo je ciklonsko območje z vremensko fronto, ki se bliža Italiji in Alpam. V višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnim vetrom toplejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v večini sosednjih pokrajin pretežno oblačno. Predvsem v krajih zahodno in južno od nas bo proti jutru že začelo deževati. V petek bo oblačno s padavinami. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo.