Evropske borze mešano; ameriška nafta dražja, evro navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 8. decembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi tudi predzadnji dan trgovalnega tedna niso našli zagona. Ob pomanjkanju spodbud in odmevnih objav so zaključili mešano, a prevladovali so blagi padci. Ameriška nafta se po padcih minulih dni nekoliko draži, severnomorska nafta brent pa je na izhodišču. Tečaj evra se krepi.