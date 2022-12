Gibanje Svoboda: Obžalujemo, da so posamezniki na političnih položajih pripravljeni rušiti medsebojno zaupanje

Ljubljana, 8. decembra - V Gibanju Svoboda obžalujejo, da so posamezniki na pomembnih političnih položajih za doseganje svojih lastnih ciljev te vrednote in medsebojno zaupanje pripravljeni rušiti. Ne želijo si živeti v družbi, v kateri so zasebne korespondence iztrgane iz konteksta ter zlorabljene za politično obračunavanje, so navedli.