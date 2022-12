Vida Petrovčič prejemnica častnega priznanja Boruta Meška za življenjsko delo

Ljubljana, 8. decembra - Združenje novinarjev in policistov (ZNP) je danes podelilo častna priznanja Boruta Meška za leto 2022. Prejemnica priznanja za življenjsko delo je televizijska voditeljica Vida Petrovčič, in sicer "za njen prispevek k demokratizaciji slovenskega medijskega prostora". Priznanje za posebne dosežke sta dobila Metod Berlec in revija Domovina.