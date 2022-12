Luka Koper z rekordnim številom pretovorjenih avtomobilov

Koper, 8. decembra - Število pretovorjenih avtomobilov na avtomobilskem terminalu v Luki Koper je danes zjutraj preseglo 754.409. S tem je bilo preseženo skupno število pretovorjenih avtomobilov v letu 2018, ki je do zdaj veljalo za rekordno, so sporočili iz Luke Koper. Ob tem so prepričani, da bo končna številka letošnjega pretovora vozil še višja.