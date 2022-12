Glavni odbor zdravniškega sindikata Fides sprejel odločitev o zdravniški stavki v januarju

Ljubljana, 8. decembra - Glavni odbor Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides je na današnji seji sprejel odločitev, da se bo zdravniška stavka začela v januarju. Odločitev so sprejeli po anketi med članstvom, ki je izrazilo nezadovoljstvo z vladnim predlogom o dvigu zdravniških plač. Ta po oceni sindikata ustvarja dodatne anomalije in plačna nesorazmerja.