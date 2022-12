Ljubljanska borza: SBI TOP nekoliko pod izhodiščem

Ljubljana, 8. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes končal s padcem. Izgubil je 0,24 odstotka in se ustavil pri 1070,95 točke. Borzni posredniki so ustvarili za 783.630 evrov. Največjo rast so zabeležile delnice Telekoma Slovenije, največ prometa pa so vlagatelji opravili s Krkinimi delnicami.