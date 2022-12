Ob stavki TAP Air Portugal odpovedanih 360 letov

Lizbona, 8. decembra - Portugalski nacionalni letalski prevoznik TAP Air Portugal je sporočil, da je zaradi stavke pilotov in kabinskega osebja za danes in jutri odpovedal 360 letov. Osrednja zahteva zaposlenih so višje plače, v teh dneh pa so opozorili, da bodo v primeru, da delodajalec zanje ne bo imel posluha, stavkali tudi okoli silvestrovega.