Pred napovedano stavko v Hitu še pogajanja z upravo

Nova Gorica, 9. decembra - V novogoriški igralniški družbi Hit je od 18. ure danes do nedelje zvečer napovedana stavka igralniških delavcev. Še pred tem pa se bodo sestali predstavniki delavcev in vodstva in poskušali najti kompromis med zahtevami sindikata in ponudbo uprave. Sindikat igralniških delavcev Slovenije stavko sicer napoveduje za vse vikende do izpolnitve zahtev.