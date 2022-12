Poročili EU: Cilji glede zmanjšanja onesnaženosti dosegljivi, a le z dodatnimi ukrepi

Bruselj, 8. decembra - Ukrepi EU so pripomogli k zmanjšanju onesnaženosti zraka in onesnaženosti s pesticidi, a so ravni onesnaženosti v splošnem še vedno previsoke. Kljub temu so cilji glede zmanjšanja onesnaženosti do leta 2030 dosegljivi, a bodo zahtevali dodatne ukrepe, v danes objavljenih poročilih ugotavlja Evropska komisija.