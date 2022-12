Bruselj, 8. decembra - Notranji ministri EU so na današnjem zasedanju v Bruslju potrdili vstop Hrvaške v schengensko območje s 1. januarjem 2023, so za STA potrdili na slovenskem notranjem ministrstvu. Odločitve glede vstopa Bolgarije in Romunije medtem še niso sprejeli.