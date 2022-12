Policijski sindikat ob napovedanem odstopu Bobnarjeve presenečen, pričakuje nadaljnje reševanje odprtih vprašanj

Ljubljana, 8. decembra - V Policijskem sindikatu Slovenije pravijo, da jih je napoved podaje odstopne izjave Tatjane Bobnar s funkcije ministrice za notranje zadeve presenetila. Ob tem opozarjajo, da se policija nahaja v prelomnem času in so zaradi aktualnega dogajanja zaskrbljeni, da bo reševanje že odprtih vprašanj zastalo na škodo njihovih članic in članov.