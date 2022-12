Na Finskem zaradi trajnostnih zavez kolesarjenje tudi ob -25 stopinj Celzija

Oulu, 11. decembra - Prebivalci finskega mesta Oulu so trajnostnim oblikam prevoza, med katerimi prednjači kolesarjenje, zavezani vse leto. Pri tem jih ne ustavijo niti izjemno nizke zimske temperature, ki padejo tudi do -25 stopinj Celzija. Kot je ta teden poročala AFP, so na zimsko kolesarjenje navajeni do te mere, da ga sploh ne doživljajo kot poseben izziv.