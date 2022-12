Dialog med predstavniki vlade in narodnimi skupnostmi nekdanje Jugoslavije v Sloveniji se nadaljuje

Ljubljana, 8. decembra - Pod vodstvom ministrice za kulturo Aste Vrečko se je v sredo na prvi seji v novi sestavi sestal svet vlade za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji (SFRJ). V ospredju razprav so bile pobude predstavnikov narodnih skupnosti po ohranjanju kulture in jezika v okviru vzgoje in izobraževanja.