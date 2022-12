V javni razpravi uredba o intervenciji dobrobiti živali

Ljubljana, 8. decembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo poslalo uredbo o intervenciji dobrobiti živali iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Kot so sporočili z ministrstva, je omenjena uredba podlaga za izvajanje intervencije v prihodnjem letu. Država bo za to namenila do deset milijonov evrov sredstev.